2021/02/06 | 21:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، 7 وفيات و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في المملكة ارتفع إلى 333,855 حالة، أما الوفيات فبلغت 4369 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 90 حالة، فيما غادرت 22 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 934 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 319,490 حالة.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن تسجل 7 وفيات و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن تسجل 7 وفيات و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).