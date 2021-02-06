كان عندي. حق... يا هيئة القصور - سمير الأمير

2021/02/06 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_الأمير رفضت تكريم "هيئة قصور الثقافة" في حينه، وكان مبرري..



كيف تكرمني هيئة وهي لم تطبع لي كتابا واحدا علي مدي عمري البالغ ستين عاما،؟ ولكني واصلت دعمي لكل أنشطتها بغض النظر عن جحودها، فشاركت بأبحاثي في مؤتمراتها ولجان إجازة النصوص للنشر، وترأست تحرير إحدي مطبوعاتها، ثم عاودت هذا العام تقديم ديوان للهيئة وانتظرت بداية العام المالي طبقا لنصيحة الدكتور عبد الحافظ بخيت متولى، وارسلت المادة الكترونيا، لي ......





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