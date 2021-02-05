2021/02/06 | 21:40 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص احياء الانبار بعد هطول الامطار (صور) 7 SKY TV.

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