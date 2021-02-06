محافظة عراقية اخرى تعطل الدوام الرسمي

2021/02/06 | 21:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم السبت، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد ٧/٢/٢٠٢١ بسبب استمرار هطول الامطار في المحافظة.

وبين التميمي، في بيان مقتضب، ان "التعطيل يشمل جميع دوائر المحافظة عدا الدوائر الخدمية (دائرة المجاري والبلديات)، فيما وجه باستنفار الجهود الخدمية والبلدية لتصريف مياه الأمطار".

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