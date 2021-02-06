محافظة اخرى تعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الاحد

2021/02/06 | 21:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت محافظة ديالى، السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في جميع الدوائر عدا الخدمية، بسبب استمرار هطول الامطار في المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ ديالى، مثنى التميمي، في بيان اليوم، (6 شباط 2021)، انه تقرر "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد المصادف 7/2/2021 بسبب استمرار هطول الامطار في المحافظة".

وأوضح التميمي، ان "التعطيل يشمل جميع دوائر المحافظة عدا الدوائر الخدمية (دائرة المجاري و البلديات)، موجها "باستنفار الجهود الخدمية والبلدية لتصريف مياه الأمطار".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قررت محافظتي الديوانية وواسط، تعطيل الدوام ليوم غد الأحد، جراء استمرار تساقط الامطار.

وقال محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، في بيان اليوم، (6 شباط 2021)، إنه "تقرر تعطيل الدوام في مدارس المحافظة ليوم غد الأحد جراء استمرار تساقط الامطار وللحفاظ على صحة وسلامة الطلبة".

إلى ذلك ذكر المكتب الاعلامي لمحافظ واسط، محمد جميل المياحي، في بيان مقتضب اليوم، (6 شباط 2021)، انه "مع إستمرار هطول الامطار، يعطل الدوام يوم غد الأحد في جميع دوائر الدولة".

وأشار البيان، إلى ان التعطيل يستثنى منه الدوائر الخدمية في المحافظة.

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