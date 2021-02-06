النجف.. مشاركة أكبر من النساء في امتحانات محو الأمية

2021/02/06 | 21:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مدير قسم محو الأمية في محافظة النجف محمد الموسوي، السبت، أن نسبة مشاركة النساء في الامتحانات لهذا العام، أكثر من الرجال.

وقال الموسوي في حديث لـ "ان ار تي عربية"، 6 شباط 2021، إنه "بحسب توجيهات الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، ستنطلق الامتحانات النصفية لهذا العام في يوم الجمعة الموافق 19 شباط، والذي سيكون لمادة القراءة لمرحلتي الأساس والتكميل"، مضيفا أن "امتحان مادة الحساب سيكون في يوم الجمعة 26 شباط، ومادة الثقافة العامة في يوم الجمعة 5 آذار".

وأشار الى أن "امتحان نصف السنة لصفوف الخامس والسادس سيكون ضمن مراكز محو الأمية بحسب الجداول والتعليمات الامتحانية للتعليم العام والتي ستبدأ يوم السبت 20 شباط".

وقال الموسوي إن "مراكز محو الأمية في النجف تتوزع على امتداد الرقعة الجغرافية للمحافظة في مراكز المدن والنواحي والأرياف وبواقع 29 مركزاً فاعلاً من بينها عشرة مراكز لصفي الخامس والسادس الابتدائي إضافة لمرحلتي الأساس والتكميل ينتظم فيها العشرات من الدارسين والدارسات ممن أعمارهم 15 سنة فما فوق".

وأكد أنه "من الملاحظ أرتفاع نسبة الدارسات الإناث قياساً بالذكور طيلة الحملة، كما أن الفئات العمرية بين 15 إلى 30 سنة هي الأغلب ضمن الملتحقين بالدراسة لهذا العام".

وفي سياق متصل، لفت الموسوي الى "نجاح قسم محو الأمية في النجف يفتح مراكز لمحو الأمية بالتعاون مع مؤسسات حكومية وأخرى من المجتمع المدني، فهناك تعاون مع قيادة شرطة النجف بفتح مركز في أكاديمية الشرطة"، موضحا "لقد حصلنا مؤخراً على موافقة الوزارة بفتح صفوف الخامس والسادس ضمن المركز لمنسوبي الشرطة، وهي التجربة الأولى في العراق، كما أن هناك تعاون مع العتبة العلوية المقدسة وأمانة مسجد الكوفة ومؤسسة أم اليتيم"، داعيا "المؤسسات الأخرى أن تمد يد التعاون لنا للمشاركة في هذا المضمار الوطني والإنساني للقضاء على آفة الأمية في مجتمعنا".

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