2021/02/06 | 21:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث أكثر من خمسين عضوا من مجلس النواب الأميركي، الرئيس جو بايدن على عدم العودة الى الاتفاق النووي مع إيران.

النائب الجمهوري مايك غارسيا أكد انضمامه الى العضو عن ولاية كارولينا الشمالية غريغ مورفي، إضافة الى خمسين عضوا آخر، وارسالهم مجتمعين رسالة الى الرئيس بايدن، تتضمن مطالبته بالتراجع عن أية خطة محتملة للعودة الى الاتفاق النووي الفاشل منذ يومه الأول على حد تعبيرهم في الرسالة، لأنه لم يمنع طهران من المضي في مشروعها النووي، داعين الإدارة الأميركية الى مواصلة سياسة اقصى درجات الضغط على النظام الإيراني، لمنعه من دعم الإرهاب وتهديد المصالح الأميركية.

UNITED STATES – SEPTEMBER 15: Rep.



Mike Garcia, R-Calif., speaks during an event with House Republicans on the House steps of the Capitol to announce the “Commitment to America,’” agenda on Tuesday, September 15, 2020.



The plan outlines ways to “restore our way of life, rebuild the greatest economy in history, and renew the American dream.” (Photo By Tom Williams/CQ Roll Call)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات النواب الجمهوريين يطالبون بايدن بعدم العودة الى الاتفاق النووي مع إيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات النواب الجمهوريين يطالبون بايدن بعدم العودة الى الاتفاق النووي مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).