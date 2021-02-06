طائرة بايرن ميونيخ المتوجهة إلى قطر تتأخر 7 ساعات

2021/02/06 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأخرت رحلة بايرن ميونخ إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية "تأخرًا شديدًا" بعد رفض السلطات المحلية في برلين منح الطائرة إذنا بالإقلاع قبل وقت قصير من منتصف ليل الجمعة.

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