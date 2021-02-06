بريطانيا تسجل 18262 إصابة و828 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/06 | 22:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيلها 18262 إصابة و828 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18262 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3929835 حالة.

وتمثل حصيلة اليوم تراجعا طفيفا لمؤشر الإصابات اليومية، حيث بلغ يوم 3 فبراير 19202، وفي 4 فبرابر 20634، وفي 5 فبراير 19114.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 828 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 112092 متوفيا.

ويأتي ذلك بعد أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 3 فبرابر 1322 حالة، وفي 4 فبرابر 915، وفي 5 فبرابر 1014.

ومن الجدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في بريطانيا تراجعا خلال يومي نهاية الأسبوع لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 11.465 مليون.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي ديسمبر الماضي أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد مؤخرا أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.



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