الحلبوسي: لا استقطاع من الرواتب والموظف سيتسلم راتبه كاملا

2021/02/06 | 22:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس النواب محمد الحلبوسي عن اتخاذ اللجنة المالية قرارا بعدم استقطاع أي مبلغ من رواتب الموظفين.

وأكد الحلبوسي في بيان، ان القرار جاء استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها، وان يقتصر الاستقطاع علىالدرجات الخاصة والعليا، ووفق سلم استقطاعات تمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، مضيفا ان الموظف سيستلم راتبه مثلما كان قبل تشريع قانون الموازنة، وذلك بعد ان عالجت اللجنة المالية مسألة فرض الضريبة على الرواتب.

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