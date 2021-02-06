ديالى تنضم إلى المحافظات المعطلة للدوام بسبب الطقس

2021/02/06 | 22:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت محافظة ديالى، السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في جميع دوائر المحافظة عدا الخدمية منها.

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وذكر المحافظ مثنى التميمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (6 شباط 2021)، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد بسبب استمرار هطول الامطار في المحافظة".

وأضاف أن "التعطيل يشمل جميع دوائر المحافظة عدا الدوائر الخدمية (دائرة المجاري و البلديات)، فيما وجه "باستنفار الجهود الخدمية والبلدية لتصريف مياه الأمطار".

وقررت محافظة واسط، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها ليوم غد الأحد.

وقال المحافظ محمد المياحي في تدوينة على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، تابعها "ناس" (6 شباط 2021): إنه "مع استمرار هطول الأمطار يعطل الدوام يوم غد الأحد في جميع دوائر الدولة ما عدا الخدمية في محافظة واسط".

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