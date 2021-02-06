الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه بعدم التصرف بالأراضي التي أعلنت محميات وطنية

2021/02/06 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، 06 شباط، 2021، بعدم التصرف بالأراضي التي أعلنت محميات وطنية.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "وجهت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بعدم التخصيص أو التصرف بالأراضي، وإزالة التجاوزات وتذليل المعوقات كافة، في المواقع التي أعلنت أو سيتم اختيارها لاحقاً محميات وطنية وأقرها مجلس حماية البيئة وتحسينها".

واضاف البيان أنه :"جاء في التوجيه أيضاً، التعاون مع اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية المحمية، المؤلفة في وزارة الصحة".

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