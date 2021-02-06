مصدر بمكتبه ينفي ما نشر عن إرسال السيستاني ورقة للقوى السياسية

2021/02/06 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنفى مصدر مطلع في مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، اليوم السبت (6 شباط 2021)، ما تداولته وسائل إعلام بشان رسالة مزعومة وجهها المرجع للقوى السياسية حول العملية الانتخابية.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، "لم يصدر اي شيء من مكتب السيستاني بخصوص توجيه الاخير رسالة الى القوى السياسية بخصوص الانتخابات المقبلة".واضاف "المرجعية لا تخشى احد حين تود ان تبين موقفها بشكل علني، حتى تعتمد رسائل تنقلها مصادر غير معروفة".

وخلال الساعات القليلة الماضية، ذكرت وسائل اعلام محلية، إن السيستاني، وجه بحسبها رسالة الى القوى السياسية الشيعية تتعلق بالانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها العاشر من تشرين الاول المقبل، قالت انه دعى من خلالها القوى السياسية الى "العمل على إجراء انتخابات صادقة ومقنعة بإشراف ومراقبة اممية".وأضافت وسائل الاعلام أن "السيستاني شدد خلال الرسالة على ان يكون هناك دور للأمم المتحدة، في مراقبة ورصد عملية الانتخابات، مع الحفاظ على سيادة البلد واستقلاله".

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