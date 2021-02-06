"السكراب يسرق ويهرب باسخدام القوة".. وزير الصناعة يتحدث عن حرب "تجار كبار"

2021/02/06 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتحدث وزير الصناعة منهل الخباز، اليوم السبت، عن وجود حرب "تجار كبار" تؤثر على عمل الوزارة، فيما بين ان السكراب يسرق ويهرب باسخدام القوة.ولفت الخباز في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، الى "وجود حرب بين التجار الكبار من أجل الارباح والفائدة، على حساب وزارة الصناعة، تهدف إلى منع تقدم العراق اقتصاديا".وأكد الخباز، أن "هذه المشاكل تحاول إعطاء انطباع بأن هناك مشاكل في الوزارة إلا أن المشكلة الحقيقية هي بين التجار ذاتهم".وبشأن السكراب، قال إن "السكراب يسرق و يهرب باستخدام القوة".ورداً على سؤال بشان تأثير المحاصصة على عمل الحكومة، اشار الى ان "هذا الامر واقع حال على مدى سنوات ولكن الوزراء الحاليين جميعهم مهنيون رغم الدعم الذي يتلقونه من الاحزاب احيانا".واشار الى ان "وزارة الصناعة فيها 29 شركة و3 هيئات ومديرية، وسابقا كانت تعاني من المحسوبية وتوزيع الحصص بين جهات معينة لكن اليوم تم تحجيم هذا الامر بمساعدة النواب".

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