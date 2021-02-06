مقرر المالية النيابية في تصريح متلفز: لا درجات وظيفية في موازنة 2021

2021/02/06 | 22:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار انه لا درجات وظيفية في موازنة 2021.وقال الصفار في تصريح متلفز :" ان الموازنة المرسلة من الحكومة اربكت الوضع الاقتصادي , مشيرا الى ان اللجنة المالية اجتمعت على مدار 55 ساعة متواصلة لحسم الموازنة الاتحادية ".وبين ,ان حجم الموازنة الاتحادية لعام 2021 بلغ 127 ترليون دينار , مضيفا انه لا استقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة 2021 " .واضاف :" ان رواتب الموظفين والمتقاعدين في 2020 هي نفسها ستبقى في 2021 .وتابع :" سيتم اعتماد قائمة جباية الكهرباء كمستمسك لاكمال ترويج المعاملات , مشيرا الى الغاء جميع مبالغ النثريات للوزارات كافة "./انتهى2

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