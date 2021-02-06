2021/02/06 | 22:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا الدوائر البلدية والخدمية والجهد الالي التابع للمحافظة بسحب وتصريف المياه مع الساعات الأولى لهطول الأمطار" .وقال المحافظ بحسب بيان لمكتبه الاعلامي " وجهنا جميع الدوائر البلدية والخدمية التابعة لمحافظة بغداد بأستنفار تام لجهودها البشرية والالية لسحب وتصريف مياه الأمطار في جميع مناطق حزام بغداد ، مؤكدا استنفار الجهد الآلي والبشري كأسناد لجهود الدوائر الخدمية والبلدية ".واضاف العطا" وجهنا ايضا الدوائر البلدية بالعمل المستمر خلال فترة هطول الأمطار وكذلك الايعاز إلى دائرة المجاري بأستنفار جهودها الممثلة بالكوادر الفنية والهندسية لتشغيل المحطات وإصلاح اي عطل طارئ لمحطات التصريف بالاضافة الى فتح وتسليك شبكات الصرف وتوجيه الاليات الحوضية والصاروخية والاليات الاخرى التخصصية".واوضح " ان المحافظة وضعت خطة شاملة لتطويق مياه الأمطار في وقت سابق ولدينا الاستعداد الكامل بالعدد والعدة لمواجهة اي طارئ "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يوجه بأستنفار الجهود الخدمية والبلدية لتصريف مياه الامطار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يوجه بأستنفار الجهود الخدمية والبلدية لتصريف مياه الامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).