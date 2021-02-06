أمانة مجلس الوزراء توجه بعدم التصرف بالأراضي التي أعلنت محميات وطنية

2021/02/06 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدم التصرف بالأراضي التي أعلنت محميات وطنية.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بعدم التخصيص أو التصرف بالأراضي، وإزالة التجاوزات وتذليل المعوقات كافة، في المواقع التي أعلنت أو سيتم اختيارها لاحقاً محميات وطنية وأقرها مجلس حماية البيئة وتحسينها".

واضاف، انه "جاء في التوجيه أيضاً، التعاون مع اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية المحمية، المؤلفة في وزارة الصحة".

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