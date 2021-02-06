تربية كردستان تصدر حزمة قرارات بشأن الدوام

2021/02/06 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كردستان، اليوم السبت، حزمة من الاجراءات الجديدة لتنظيم العملية التعليمية والتدريسية في جميع محافظات الاقليم والادارات المستقلة فيها.وجاء في بيان للوزارة تلقاه (المركز الخبري الوطني)، انها “وجهت المديريات العامة للتربية في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وادارة كرميان باتخاذ عدد من الاجراءات الصحية بالإشارة الى […]

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