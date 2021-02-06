2021/02/06 | 22:11 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



غرق محافظات النجف وبابل والمثنى بمياه الامطار 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. غرق محافظات النجف وبابل والمثنى بمياه الامطار) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. غرق محافظات النجف وبابل والمثنى بمياه الامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).