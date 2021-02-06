ديالى وبابل تقرران تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

2021/02/06 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت محافظتا ديالى وبابل، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

وقالت محافظة ديالى في بيان صحفي، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد في جميع دوائر المحافظة عدا الخدمية بسبب استمرار هطول الأمطار”.

من جانبها اعلنت محافظة بابل، “تعطيل الدوام ليوم غد بسبب هطول الأمطار باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية والصحية والمصارف”.

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