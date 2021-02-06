فاران ينقذ ريال مدريد من فخ هويسكا

2021/02/06 | 22:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، فريقه للانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة هويسكا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 22 من الليجا.

وسجل فاران هدفي ريال مدريد في المباراة في الدقائق 55 و84، بينما سجل خافي جالان هدف هويسكا الوحيد في الدقيقة 48.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد هويسكا عند 16 نقطة في المركز الأخير.

وبهذا الفوز يعود ريال مدريد لطريق الانتصارات، بعدما تعثر الجولة الماضية بالخسارة ضد ليفانتي بهدفين لهدف.

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