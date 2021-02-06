تعليمات من وزارة التربية في اقليم كوردستان

2021/02/06 | 22:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان اليوم السبت، تعليمات للوقاية من فايروس كورونا في مدارس الاقليم.

وجاء في كتاب للوزارة موقع من وزير التربية الدكتور آلان حمه سعيد، موجه الى جميع المديريات العامة التابعة لتربيات (اربيل ، السليمانية، دهوك، حلبجة، كرميان) وتلقى PUKmedia نسخة منه اليوم، "تنفيذ تعليمات الوقاية من فايروس كورونا، مع افتتاح ابواب المدارس، من اجل حماية سلامة الطلبة والمعلمين".

PUKmedia

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