2021/02/06 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري كشفت السلطات المحلية بمحافظة البصرة، السبت، حقيقة تزوير فحص PCR للمسافرين بعد اتهامات بتزوير الفحوصات، فيما أكدت أن منظمة الصحة الدولية اشادت بإجراءاتها.وقال مدير إعلام مطار البصرة الدولي ناظم العامري، في تصريح خاص لـ(المركز الخبري الوطني)، ان “مطار البصرة كان له السبق بموضوع الاجراءات الصحية والوقائية المتبعة في المطار بشأن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطار البصرة وصحة المحافظة..



هذه حقيقة تزوير فحص PCR للمسافرين! المركز الخبري الوطني.

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