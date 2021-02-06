ديالى تعلن الاستنفار في اكبر مدنها بسبب “الامطار الغزيرة”

2021/02/06 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، السبت، عن الاستنفار في اكبر مدن المحافظة بعد هطول امطار غزيرة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” بسبب هطول امطار غزيرة في عموم مناطق بعقوبة ووضواحيها خلال الساعات الماضية تم اعلان حالة الاستنفار الخدمي لكل الدوائر لدعم دائرة المجاري في سحب المياه من الازقة والاحياء والطرق الرئيسية والسعي لتشغيل كل مضخات السحب على مدار الساعة”.

واضاف الحيالي،ان” وضع بعقوبة من ناحية المجاري متواضع جدا لايمكنه تحمل الكميات الكبيرة التي هطلت من مياه الامطار خاصة وان الجزء الاكبر من القاطع الغربي بدون مجاري ما يعني بان الوضع صعب ومعقد لافتا الى ان الجهد الخدمي سيبقى مستمرا في عمله الى ساعات الصباح الاولى من اجل سحب مياه الامطار وتفادي غرق الشوارع والازقة والاحياء”.

وكانت امطار غزيرة هطلت خلال الساعات الماضية في بعقوبة وبقية مدن ديالى وسط غرق بعض الازقة والشوارع الرئيسية”.انتهى 25 ف

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