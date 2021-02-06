الإعلام الأمني ينفي تعرض مركز انتخابي في نينوى للحرق

2021/02/06 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت خلية الاعلام الأمني، الانباء المتداولة حول إحراق أحد مراكز الانتخابات في محافظة نينوى.

الخلية قالت في بيان، ان ما حدث هو تعرض مدرسة في قرية خرائب جبر التابعة لقضاء مخمور لحريق، مبينة ان المدرسة لم يكن فيها اي جهاز او اية اوراق او مستندات تعود لمفوضية الانتخابات، وان الحريق تسبب فقط في اتلاف قطعتين من الأثاث في مكتب المدير، في حين ذكر البيان ان التحقيقات أثبتت ان سبب الحريق هو تماس كهربائي لجهاز التدفئة والتبريد.

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