العراق .. تعطيل الدوام الرسمي الأحد باستثناء الدوائر الخدمية في ديالى

2021/02/06 | 22:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، السبت، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد المصادف ٧/٢/٢٠٢١ بسبب استمرار هطول الامطار في المحافظة....

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