قرار حكومي لتحصين أراضي ’المحميات الوطنية’ من التصرف والتخصيص

2021/02/06 | 22:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، بعدم التصرف بالأراضي التي أعلنت محميات وطنية.

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وطالبت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (6 شباط 2021)، "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بعدم التخصيص أو التصرف بالأراضي، وإزالة التجاوزات وتذليل المعوقات كافة، في المواقع التي أعلنت أو سيتم اختيارها لاحقاً محميات وطنية وأقرها مجلس حماية البيئة وتحسينها".

وجاء في التوجيه أيضاً، "التعاون مع اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية المحمية، المؤلفة في وزارة الصحة".

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