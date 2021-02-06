النجف تعطل مدارسها لليوم الثاني على التوالي بسبب الامطار

2021/02/06 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في عموم المحافظة ليوم غد الاحد بسبب غزارة الامطار/انتهى

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