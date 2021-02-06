مجلس جامعة القادسية يعطل الدوام غدا لسوء الاحوال الجوية

2021/02/06 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ قرر مجلس جامعة القادسية تعطيل الدوام غدا الاحد للطلبة والموظفين فيها لاستمرار سقوط الامطار.وقال مدير اعلام الجامعة الدكتور ضياء الشيباني " ان مجلس الجامعة قرر بجلسته الالكترونية الاستثنائية تعطيل الدوام في الجامعة ليوم غد الاحد بسبب سوء الاحوال الجوية .واضاف " كما تقرر تأجيل الامتحانات الحضورية الى اليوم الذي يليه مع مراعاة استمرار المحاضرات الالكترونية لطلبة الدراسات الاولية والعليا /انتهى

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