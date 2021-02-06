هزة أرضية تضرب ولاية أزمير التركية

2021/02/06 | 22:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل منطقة قره بورون بولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن الزلزال وقع في بحر إيجه، على عمق بلغ 7.08 كيلومتر تحت سطح الأرض.

والإثنين الماضي، شهدت منطقة قره بورون التركية حدوث 4 هزات تراوحت قوتها بين 4.7 و 5.1 درجة.

المصدر: RT

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