2021/02/06 | 22:39 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جواد الخرسان اعترف واقر اني من مدمني متابعة كل اعمال الفنان عادل إمام من افلام ومسرحيات ، لذلك كثيرا ماتبقى بعض المواقف و مايتفوه به من كلمات في بالي ومن هذة المشاهد الكوميدية التي بقيت عالقة في ذهني ومنذ قبل اربعة عقود ماحدث في اهم اعمال أمام المسرحية هي الجملة الاثيرة في مسرحية شاهد ماشفش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انهم يقتلون الاعلام الرياضي..! first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهم يقتلون الاعلام الرياضي..!) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهم يقتلون الاعلام الرياضي..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).