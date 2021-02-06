الزراعة تعلن عن ارتفاع ملحوظ بنسب انتاج لحوم الدواجن والبيض خلال كانون ثاني

2021/02/06 | 22:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية، اليوم السبت، عن تصاعد وتيرة انتاج الدواجن والمتمثلة في إنتاج بيض المائدة ولحوم الدواجن خلال شهر كانون الثاني لهذا العام.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “هنالك تصاعد وتيرة انتاج الدواجن والمتمثلة في إنتاج بيض المائدة ولحوم الدواجن خلال شهر كانون الثاني لهذا العام، وبواقع (٢١٧٨٠٩٣٧٩ ) مليون بيضة مائدة و(١٤٢٨٠٠٠ ) مليون بيضة تفقيس و(٦٠١٧٤٤٨) مليون فروج لحم في المحافظات كافة سيما بعد الحد من التهريب وعَدة العديد من المشاريع للخدمة الإنتاجية”.

واضافت الوزارة، ان “الكميات المنتجة من بيض المائدة والتفقيس عن طريق الحقول والمشاريع العاملة فى هذا القطاع والبالغة (١٣٢) حقلا لبيض مائدة و(٦٤٣) حقل فروج لحم و(٤) مجازر من خلال التقارير الواردة من مديريات الزراعة في المحافظات كافة عدا إقليم كردستان، فيما بلغ عدد معامل العلف العاملة (٦١) معمل انتجت اكثر من (١٠٩١٤٢) طن من العلف”، لافتة الى ان “حقول فروج اللحم استقبلت (١١٣٤٧٥١٩) مليون فرخة فيما تم تسويق (٦٠١٧٤٤٨) مليون من الدجاج فروج لحم الى الاسواق المحلية”.

واكدت “الاستمرار بتجديد ومنح إجازات رخصة ممارسة مهنة عن طريق دائرة الثروة الحيوانية للمساهمة في زيادة الإنتاج وتوفير الامن الغذائي للمواطن من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل دعما لاقتصادنا الوطني”.

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