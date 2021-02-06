إيران: وقف بايدن دعم حملة التحالف العربي في اليمن قد يكون خطوة في اتجاه تصحيح الأخطاء السابقة

2021/02/06 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت إيران بإعلان الرئيس الأمريكي

الجديد، جو بايدن، وقف دعم بلاده

لعمليات التحالف العربي بقيادة

السعودية في اليمن، معتبرة أن "هذه

الخطوة قد تسير في اتجاه تصحيح الأخطاء

السابقة".

وقالت الخارجية الإيرا

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