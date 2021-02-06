الجثث في بوليفيا تتكدس بفعل الموجة الثانية من كورونا

2021/02/06 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون بوليفيون إن الجثث في

البلاد بدأت تتكدس، حيث تسببت موجة

ثانية شرسة من فيروس كورونا في إنهاك

قدرة دور الجنازات والمقابر على

استيعاب الضحايا.

وملأت الجثث الملفوفة في بطاطين أو حتى

في أكياس م

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