تركيا..هزة أرضية تضرب ولاية أزمير

2021/02/06 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس

ريختر، قبالة سواحل منطقة قره بورون

بولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية

"آفاد" في بيان لها، أن الزلزال وقع في

بحر إيجه، على عمق بلغ 7

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