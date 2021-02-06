يوميات دنماركية 200+44 - حكمة اقبال

2021/02/06 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- محاكمة وزيرة :للمرة الخامسة في تاريخ الدنمارك والثانية منذ أكثر من 100 سنة ، صوّت البرلمان الدنماركي يوم الثلاثاء الماضي بأغلبية كبيرة على رفع دعوى قضائية الى (المحكمة الوطنية) ضد وزيرة شؤون الأجانب والإندماج في الحكومة السابقة ( انغا ستوبيا ) بتهمة اعطاء تعليمات غير قانونية وتضليل البرلمان .



تتلخص القضية انها ، ومن جملة قرارتها المتشددة حيال اللاجئين والأجانب ، أصدرت تعليمات بعزل جميع طا ......





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