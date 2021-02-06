الذهب الدامي - عادل حبه

2021/02/06 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه الذهب الدامي: "مركز دبي للذهب" وعلاقته بسويسرالقاء تلفزيوني مع بيتر كوينغ*"Global Researchالمصدر:"ترجمة عادل حبهالخلفيةذكرت منظمة "ميدل إيست آي" أنه لا توجد مناجم ذهب تحت رمال دبي ولا عمال مناجم حرفيين أو أطفال يكدحون في محاولة لإلتقاط الذهب.



ولكن هناك سوق عامر للذهب في دبي ، ومصانع تكريره تنافس أكبر المصانع العالمية، حيث تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى توطيد مكانتها كمركز رئ ......





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