2021/02/06 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح المفارقة في حاضنة الفكر العراقي.



تدلل المفارقة paradox الى تناقض ظاهري او امر محير ظاهري التناقض،وقد يكون التناقض عبارات صحيحة تتضمن بين ثناياها معنى النقض او النفي .فالمفارقة هي بيان او ايضاح على الرغم من ان التعليل يبدو ظاهريا مبني على مقدمات وحجج منطقية.فاذا كانت المفارقة الادبية هي تجاوز خارج عن المألوف لبعض الافكار المتناقضة لتقديم رؤية غير متوقعة او لتفسير وجودها، فان المفارقة في الفلس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفارقة في حاضنة الفكر العراقي - مظهر محمد صالح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفارقة في حاضنة الفكر العراقي - مظهر محمد صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).