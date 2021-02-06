2021/02/06 | 22:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختطاف وتعذيب في كربلاء.. أول صورة لناشط مختط) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختطاف وتعذيب في كربلاء.. أول صورة لناشط مختط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).