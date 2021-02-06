بعد حصوله على جنسيتها.. دولة أوروبية تحقق في مزاعم اختلاس بحق مسؤول استخبارات سعودي سابق

2021/02/06 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية، سعد الجبري، إلى الأضواء من جديد بعد ظهور اسمه ضمن قائمة مواطني مالطا الجدد إثر حصوله على جواز سفر البلد الأوروبي.

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