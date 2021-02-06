2021/02/06 | 23:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انتقد النائب ووزير الكهرباء السابق، قاسم الفهداوي، إقامة الجلسات البرلمانية مساءً، مطالباً بإعادة الجلسات إلى توقيتاتها المعروفة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

الفهداوي قال في حوار مع الزميل ليث الجزائري تابعه "ناس" (6 شباط 2021) إن "نقل الجلات إلى التوقيت المسائي ليس فكرة جيدة، فكل الدوائر الرسمية تبدأ دوامها صباحاً، ودرسنا وفقاً للبحوث أن إنتاجية الفرد تكون في أعلى مستوياتها عند العاشرة صباحاً، إلا أن بعض جلساتنا تبدأ ليلاً وتستمر في بعض الأحيان حتى الفجر، وهذا غير مفهوم".

وأضاف "ربما كان هناك ظروف استثنائية، وسبق أن حددت رئاسة البرلمان موعداً صباحياً لإحدى الجلسات، لكننا تفاجأنا بعدم حضور النواب، وبالتالي عدم تحقق النصاب، وهو ما اعتبرته رئاسة البرلمان على ما يبدو إشارة على فشل الجلسات الصباحية، لكن هذا لا يمكن أن يستمر، ولابد من إعادة الجلسات إلى التوقيتات المعروفة".

الفهداوي عبّر أيضاً عن تشاؤمه من الانتخابات المقبلة، وقال إن "اصدار البطاقات البايومترية لن يكتمل في تشرين الأول المقبل، الموعد المحدد للانتخابات، وأي انتخابات مبكرة ستكون عبر البطاقة الالكترونية، وهذا يعني إنه لا توجد انتخابات، بل تعيين من قِبل 3 قوى معروفة!".

وأضاف "الدورات النيابية تزداد سوءاً دورة بعد اخرى، والدورة الماضية هي الأسوأ على الإطلاق حيث تجاوز التزوير الحد المعقول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفهداوي ينتقد الجلسات الليلية: ذروة انتاجية الإنسان في العاشرة صباحاً!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفهداوي ينتقد الجلسات الليلية: ذروة انتاجية الإنسان في العاشرة صباحاً!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).