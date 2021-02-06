المحافظات التي أعلنت تعطيل دوام الدوائر أو المدارس يوم غد

2021/02/06 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خمس محافظات، السبت، تعطيل دوام الدوائر أو المدارس يوم غد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

محافظ النجف لؤي الياسري قال في بيان "وجهنا بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والأهلية في عموم المحافظة ليوم غد الاحد 7/2/2020 فقط".



وأضاف، "ووجهنا جميع الدوائر البلدية والخدمية والجهات الساندة بتفريغ مياه الأمطار من المدارس والساحات العامة وتكون حملة كبرى صباحاً".

وقررت محافظة ديالى، في وقت سابق اليوم، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في جميع دوائر المحافظة عدا الخدمية منها.



وذكر المحافظ مثنى التميمي في بيان، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد بسبب استمرار هطول الامطار في المحافظة".



وأضاف أن "التعطيل يشمل جميع دوائر المحافظة عدا الدوائر الخدمية (دائرة المجاري و البلديات)، فيما وجه "باستنفار الجهود الخدمية والبلدية لتصريف مياه الأمطار".

من جانبها، قررت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها ليوم غد الأحد.



وقال المحافظ محمد المياحي إنه "مع استمرار هطول الأمطار يعطل الدوام يوم غد الأحد في جميع دوائر الدولة ما عدا الخدمية في محافظة واسط".





كما اعلنت محافظة الديوانية تعطيل دوام الرسمي يوم غد الاحد للمدارس فقط، كذلك اعلنت محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائرها باستثناء الخدمية.

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