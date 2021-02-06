نقيب الفنانين يؤكد مغادرة الفنان ياس خضر المستشفى الى منزله ببغداد

2021/02/06 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي ان الفنان ياس خضر اجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح.وقال في تصريح مقتضب ان : الفنان خضر غادر المستشفى الى بيته ببغداد.وكانت انباء اشارت الى وفاة الفنان ياس خضر والذي نفاه بنفسه بتسجيل صوتي./انتهى3

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