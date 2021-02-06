بتصريح متلفز : بهاء الاعرجي يرجح تاجيلا ثانيا للانتخابات المبكرة ويؤكد :بقاء السلاح المنفلت معضلة كبيرة لنزاهتها

2021/02/06 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رجح نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي تاجيلا ثانيا للانتخابات المبكرة.وقال في تصريح متلفز ان : التاجيل الثاني لن يكون سياسيا بل امنيا .مبينا ان نزاهة الانتخابات غير محسومة لحد الان.واضاف الاعرجي ان : من يعارض الاشراف الاممي على الانتخابات في نيته التزوير .وان اكبر تحد يواجه الانتخابات هو السلاح .واوضح انه : ليس المهم موعد الانتخابات وانما بقاء السلاح المنفلت معضلة كبيرة لنزاهتها.وتابع الاعرجي ان : عدم المشاركة الفاعلة للناخب سيعيد ماحصل في الانتخابات الماضية من تزوير تسعى الاحزاب له.وبين ان : الموازنة ستولد مشوهة حتى لو تم التوافق عليها خاصة في ظل غياب المحكمة الاتحادية.ودعا الاعرجي رئيس الحكومة الى سحب الموازنة من البرلمان .معللا ذلك عدم دعم الكتل السياسية له لتنفيذها./انتهى3

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