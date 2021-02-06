الزراعة تعلن زيادة إنتاج لحوم الدواجن والبيض

2021/02/06 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت وزارة الزراعة، زيادة انتاج لحوم الدواجن والبيض خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان دائرة الثروة الحيوانية تعلن تصاعد وتيرة انتاج الدواجن والمتمثلة في إنتاج بيض المائدة ولحوم الدواجن خلال شهر كانون الثاني لهذا العام وبواقع (٢١٧٨٠٩٣٧٩ ) مليون بيضة مائدة و(١٤٢٨٠٠٠ ) مليون بيضة تفقيس و(٦٠١٧٤٤٨) مليون فروج لحم في المحافظات كافة، لا سيما بعد الحد من التهريب وعَدة العديد من المشاريع للخدمة الإنتاجية.

واضافت، ان الكميات المنتجة من بيض المائدة والتفقيس عن طريق الحقول والمشاريع العاملة في هذا القطاع والبالغة (١٣٢) حقلا لبيض مائدة و(٦٤٣) حقل فروج لحم و(٤) مجازر من خلال التقارير الواردة من مديريات الزراعة في المحافظات كافة عدا إقليم كردستان، فيما بلغ عدد معامل العلف العاملة (٦١) معملا انتجت اكثر من (١٠٩١٤٢) طنا من العلف.

واوضحت، ان حقول فروج اللحم استقبلت (١١٣٤٧٥١٩) مليون فرخ فيما تم تسويق (٦٠١٧٤٤٨) مليون من الدجاج فروج لحم الى الاسواق المحلية، مؤكدة الاستمرار بتجديد ومنح إجازات رخصة ممارسة مهنة عن طريق دائرة الثروة الحيوانية للمساهمة في زيادة الإنتاج وتوفير الامن الغذائي للمواطن من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل دعما للاقتصاد الوطني.

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