2021/02/06 | 23:12 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبيلة “السواعد” تصدر بياناً بشأن مدير هيئة التقاعد السابق وتكشف عن تعرضه للتعذيب 7 SKY TV.

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