واشنطن للرياض: قضايا وقف حرب اليمن وحقوق الإنسان تمثل أولوية لإدارة بايدن

2021/02/06 | 23:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني

بلينكن، في اتصال هاتفي بنظيره

السعودي، فيصل بن فرحان، أن قضايا وقف

الحرب في اليمن وحقوق الإنسان تمثل

أولوية لإدارة الرئيس، جو بايدن.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية،

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