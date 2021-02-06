بيان هام من دائرة صحة كربلاء المُقدسَة

2021/02/06 | 23:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة،

السبت، غلق كافة المولات والمطاعم

والقاعات والمقاهي والمحال التجارية

والأفران والمخابز ، التي لا تلتزم

بشروط الوقاية من فيروس كُورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقته وكا

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