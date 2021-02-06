متنبئ جوي: اجواء الاحد معتدلة وموجة امطار جديدة في هذا الموعد

2021/02/06 | 23:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، عن اعتدال الاجواء يوم غد الاحد، فيما كشف عن موجة امطار جديدة في الاسبوع المقبل.وقال عطية، ان” امطار اليوم وامس الجمعة تركزت في مناطق الفرات الاوسط وكانت بكميات كبيرة تسببت بفيضات في بعض المدن وطفح في شوارعها الرئيسية، وكانت النسبة اقل في المحافظات الجنوبية عدا ذي قار ومدن […]

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