سائرون: ضغطنا الميزانية.. 100 تريليون دينار ستكفي نفقات العراق

2021/02/06 | 23:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن عضو تحالف سائرون، النائب سلام الشمري، السبت، تقليص الموازنة المالية لعام 2021 إلى 100 تريليون دينار.

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وقال الشمري في تصريح لـ"ناس" (6 شباط 2021): إن "احتواء الموازنة على مبلغ 164 تريليون يعد مبالغة كبيرة"، مضيفاً أن "المالية النيابية ضغطت النفقات السيادية والحاكمة والتشغيلية لتصل الى 100 تريليون وهذه ستكفي نفقات البلاد".

وأوضح أن "الموازنة تقترب من إقرارها، لكي نمضي إلى خدمة جميع المحافظات دون مغالاة"، لافتاً إلى أن "اجراء اللجنة المالية جاء لعدم تبويب المال السياسي للانتخابات واستخدامه في طرق اخرى".

وأكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن اللجنة المالية، قررت عدم استقطاع رواتب الموظفين، فيما عالجت مسألة فرض ضريبة الدخل.

ونقل بيان صدر عن الحلبوسي، تلقى "ناس" نسخة منه (6 شباط 2021) أن "اللجنة المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين، ولن يمرَّ أي استقطاع، وجاء هذا استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها".

وأضاف، أنه "فيما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا فقد شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم".

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